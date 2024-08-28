В Клину началась ежегодная осенняя кампания по вакцинации от гриппа

Все 4 поликлиники городского округа Клин уже получили партии современной отечественной вакцины. В этом году, как и в прошлом, прививать будут вакциной «Квадрикс ультра» отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Клину вакцинировать начали уже на базе поликлиник округа, а с 1 сентября медики предложат организованные выезды бригад в образовательные учреждения округа — детсады и школы», — сообщила главврач Клинской больницы Ольга Стебловская на плановом совещании у главы округа Алены Сокольской.

В этом году планируется привить от гриппа порядка 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку.

Записаться на прием к врачу можно: на портале госуслуг «Здоровье» по номеру телефона: 122 или через чат-бот Дениса.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.