В Клину бригады скорой помощи получили новые планшеты

Бригады скорой помощи в Клину уже месяц работают с новыми планшетами, которые заменили устаревшие устройства. Техника помогает оперативно принимать вызовы и сократить бумажную работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые планшеты закреплены за каждой бригадой. Устройства выдают медикам во время приема смены, а все вызовы, поступающие по номеру 112, автоматически направляются на гаджеты. В случае неполадок сотрудники могут обратиться в службу технической поддержки, установленную на устройствах.

Фельдшер скорой помощи Надежда Юрьева, работающая на клинской подстанции 19 лет, отметила, что цифровизация значительно упростила процесс.

«Раньше мы писали карты от руки, нам звонили диспетчеры, мы записывали информацию и ехали на вызов. Сейчас стало работать очень удобно. Вызов приходит на планшет, ты видишь адрес, причину обращения, оперативно выезжаешь и делаешь свое дело», — рассказала она.

На клинской подстанции работают 128 медицинских сотрудников, более 70 из них — фельдшеры, которые имеют право ставить диагнозы и назначать лечение. В сутки специалисты обслуживают около 150 вызовов, а в выходные — до 200. Использование современных планшетов позволяет медикам уделять больше времени пациентам и быстрее реагировать на обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.