В Клину 45 человек прошли выездную диспансеризацию в парке

Выездную диспансеризацию провели 5 апреля в Сестрорецком парке городского округа Клин в преддверии Всемирного дня здоровья. Обследование в мобильном пункте Клинской городской больницы прошли 45 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мобильном пункте работали специалисты Клинской городской больницы. Жители могли пройти клинический анализ крови, проверить уровень холестерина и глюкозы, сделать ЭКГ, посетить гинеколога и терапевта, а также пройти маммографию.

С начала 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры в городском округе Клин прошли 13 443 взрослых. Регулярные обследования помогают выявлять заболевания и факторы риска на ранней стадии и своевременно начинать лечение.

Следующий выезд мобильного пункта состоится 9 апреля в Высоковске по адресу: ул. Первомайская, д. 2а, территория школы «Содружество». Прием начнется в 17:00. В администрации напомнили, что регулярная диспансеризация позволяет контролировать состояние здоровья и предупреждать развитие болезней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.