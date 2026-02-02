В Клинской больнице провели более 2 тыс онкологических операций в 2025 г

В онкологическом отделении Клинской больницы в 2025 году провели свыше 2 тысяч хирургических вмешательств, из них около 600 — с применением высокотехнологичных и малоинвазивных методов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

2 февраля временно исполняющий полномочия главы городского округа Клин Василий Власов посетил онкологическое отделение Клинской больницы. Он ознакомился с условиями работы специалистов, которые оказывают помощь пациентам со всего Подмосковья.

Главный врач Маргарита Головченко отметила, что в 2025 году квалифицированную хирургическую помощь получили более двух тысяч пациентов. Около 600 человек прошли высокотехнологичное лечение, включая безоперационные и малоинвазивные вмешательства.

Отделение оснащено современным оборудованием для лапароскопических операций, которые эффективны при лечении заболеваний органов малого таза. Клинские специалисты также проводят органосохраняющие вмешательства, позволяющие удалять опухоли с минимальным повреждением здоровых тканей.

Заведующий отделением Андрей Титов сообщил, что при раке молочной железы врачи стремятся сохранить орган, а при необходимости проводят реконструктивные операции с использованием имплантов. По количеству таких операций отделение занимает лидирующие позиции в Московской области.

В отделение поступают пациенты из разных муниципалитетов региона, где им предоставляют полный комплекс обследований и лечения. В этом году онкоцентру в Высоковске исполняется 10 лет, за это время он стал одним из крупнейших профильных учреждений Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.