В Клинской больнице начался капитальный ремонт по областной программе

В Клинской больнице на улице Победы стартовал капитальный ремонт, который проводится по государственной программе Московской области и завершится до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Клинской больнице по адресу: город Клин, улица Победы, владение 2, корпус 7, начались работы по капитальному ремонту. На объекте задействованы 25 специалистов, которые приступили к демонтажу. Строительная готовность составляет 2%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета.

В ходе работ планируется заменить кровлю, обновить фасад, реконструировать входные группы, провести внутреннюю отделку всех помещений, заменить окна, двери и инженерные сети. Также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории и оснащение больницы современным медицинским оборудованием.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года. После обновления учреждение станет более современным и комфортным для пациентов и персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.