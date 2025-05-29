В Кемерове спасли жизнь пожилой женщине

Спасатели помогли пожилой женщине с инсультом добраться до больницы в Кемерове

В Кемерове бригада спасателей передала медикам пожилую женщину, которую обнаружили в ее квартире в критическом состоянии, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Кемеровской городской службы спасения.

Диспетчер получил сигнал из Рудничного района, где обеспокоенные родственники не смогли попасть в квартиру к 85-летней пенсионерке.

Прибыв на место происшествия, спасатели оперативно вскрыли дверь и обнаружили хозяйку квартиры, лежащую на полу.

Женщину положили на кровать, где врач-спасатель провела осмотр, измерила давление и поставила предварительный диагноз — инсульт. Диспетчер службы спасения вызвал скорую помощь.

Прибывшие на место медики приняли решение о немедленной госпитализации. Спасатели оказали помощь в транспортировке пациентки до машины скорой помощи, отмечается в сообщении ведомства.