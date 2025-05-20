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В Кемерове спасли малыша с «разлетающимися» кишками

В Кемерове успешно проведена операция младенцу с врожденным пороком, сообщает Сiбдепо .

По информации, предоставленной министром здравоохранения Кузбасса, ее провели в региональной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова.

Вскоре после рождения у ребенка обнаружили порок развития тощей кишки. Было установлено отсутствие участка органа, при этом два его конца не были соединены и располагались отдельно в брюшной полости.

«Из-за этого ребенок не мог питаться, его жизнь была под угрозой», — подчеркнул министр.

Хирурги восстановили целостность тощей кишки, соединив ее разделенные участки. В настоящее время состояние маленького пациента стабильно.