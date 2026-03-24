В Кемерове без лицензии психотропами лечили пациентов, один человек умер

В Кемерове правоохранители задержали сотрудников нелегальной частной клиники. Медицинское учреждение работало без соответствующей лицензии и применяло в лечении психотропные препараты. В результате деятельности заведения один пациент скончался, второй был экстренно доставлен в больницу, сообщает Telegram-канал «112» .

Среди задержанных оказались бывший главный врач клиники и ее директор. Следствие установило, что директор заключил договоры с 11 пациентами, один из которых являлся несовершеннолетним.

В ходе расследования силовики провели обыски в стенах учреждения. Оперативники изъяли ампулы с психотропными веществами, а также электронные устройства и медицинскую документацию.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Им грозит заключение под стражу.

