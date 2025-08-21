В Кашире стартовала ежегодная кампания по вакцинации детей от гриппа

Медицинские учреждения городского округа Кашира уже получили партии современной отечественной вакцины для профилактики гриппа. На сегодняшний день привито 990 детей с использованием вакцины «Ультрикс Квадри», что позволяет защитить юных жителей округа от сезонных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Перед процедурой педиатр проведет осмотр, чтобы исключить противопоказания, и при отсутствии ограничений направит на вакцинацию.

Записаться на прием можно несколькими способами:

через портал «Здоровье» (zdrav.mosreg.ru/start);

по телефону 122;

через чат-бот Денис (@eregistratura_mo_bot).

Врачи Каширской больницы подчеркивают, что вакцинация — это не только способ защитить себя от заболевания, но и вклад в общественное здоровье. Высокий уровень коллективного иммунитета помогает снизить риск распространения гриппа среди наиболее уязвимых групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.