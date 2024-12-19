В Кашире прошел единый день диспансеризации

Во взрослой поликлинике Каширы-1 прошел единый день диспансеризации. 13 жителей воспользовались возможностью проверить здоровье и провести комплексные обследования в удобном формате. Диспансеризация проводится раз в три года для граждан от 18 до 39 лет постоянно и ежегодно для тех, кому исполнилось 40 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу включены: анкетирование; антропометрия (измерение роста и веса); определение артериального и внутриглазного давления; анализы крови на уровень глюкозы и холестерина; флюорография легких; электрокардиография; маммография; исследование уровня ПСА для мужчин по возрасту; мазок с шейки матки по цитологии для женщин до 69 лет; консультация врача-терапевта.

«Сахарный диабет, анемия, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания часто развиваются незаметно. На первых этапах человек может чувствовать себя здоровым, но только пока болезнь не даст о себе знать осложнениями. Простые исследования во время диспансеризации помогают вовремя обнаружить проблему и предотвратить ее развитие», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Для участия в программе достаточно обратиться в регистратуру поликлиники с паспортом и полисом ОМС.

«Диспансеризация должна стать нормой жизни. Не случайно президент в качестве самого эффективного мероприятия называет ежегодную диспансеризацию. Она позволяет рассчитывать на долгую и, чаще всего, счастливую жизнь. Наша система здравоохранения должна быть подготовлена», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также подчеркнул, что очень важно развивать культуру диспансеризации и убеждать жителей, что эта мера необходима и эффективна.