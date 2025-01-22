В Кашире прошел единый день диспансеризации

В минувшую субботу во взрослой поликлинике № 1 Каширской больницы прошел единый день диспансеризации, который позволил 23 жителям округа пройти комплексное обследование здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включала анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, клинический анализ крови, исследование уровня холестерина и глюкозы, флюорографию, электрокардиографию, а также маммографию и анализ ПСА для мужчин. Женщины до 69 лет прошли цитологическое исследование. Завершал обследование прием врача-терапевта, который оценивал полученные данные и при необходимости направлял на дополнительное обследование.

«На диспансеризации можно выявить заболевания, которые долгое время протекают без выраженных симптомов. Например, сахарный диабет, анемию, сердечно-сосудистые и онкологические патологии. Раннее обнаружение значительно упрощает лечение и увеличивает шансы на полное восстановление», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.

Для многих посетителей субботний день стал возможностью уделить время своему здоровью, не отвлекаясь от работы в будни. Такой формат остается удобным для людей, ценящих свою занятость, но осознающих важность регулярных проверок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.