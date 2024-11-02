В Кашире продолжается профилактическая кампания по вакцинации против гриппа

С 24 августа в городском округе Кашира стартовала ежегодная профилактическая вакцинация против гриппа. Сделать прививку от гриппа можно вакцинами «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри», «Гриппол плюс», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункты вакцинации:

г. Кашира-2, ул. Южная, д. 3 в здании взрослой поликлиники;

г. Кашира-1, ул. Генерала Белова, д. 1 в здании взрослой поликлиники;

г. Кашира-3, ул. Металлургов, д. 9, в здании филиала взрослой поликлиники № 1.

Сделать прививку можно во всех четырех амбулаториях и девяти ФАП, мобильном медицинском комплексе, который работает по соответствующему графику.

«Вакцинация против гриппа является одним из наиболее эффективных способов защиты от этого вируса. Она не только помогает предотвратить заболевание, но и снижает вероятность тяжелого течения болезни и, что немаловажно, предотвращает распространение вируса среди населения. Вакцины разрабатываются ежегодно, чтобы соответствовать тем штаммам, которые ожидаются в сезоне», — отметила эпидемиолог Каширской больницы Камила Хызырова.

Запись по телефону единой горячей линии: 8-800-2000-112, по короткому номеру 122 или через портал Госуслуг.

Каждое воскресенье в городском парке Каширы-2 с 10:00 до 14:00 в шатре возле сцены можно пройти диспансеризацию и вакцинироваться против гриппа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.