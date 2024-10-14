В Кашире можно сделать прививку от гриппа в передвижном медицинском комплексе
Фото - © Администрация Кашира г.о.
В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Жители отдаленных сельских местностей также могут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сделать прививку можно:
- 15 октября с 10:00 до 12:00, д. Острога, ул. Луговая, д. 8;
- 16 октября с 9:00 до 12:00, д. Кокино, ул. Новая, д. 22;
- 17 октября с 10:00 до 12:00, д. Тарасово, ул. Дубки, д. 2;
- 18 октября с 15:00 до 18:00, Кашира-2, ул. Садовая, д. 32, рядом с ТЦ «Звезда».
«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.
Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение артериального давления;
- клинический анализ крови;
- определение уровня холестерина и глюкозы;
- электрокардиографию — по возрасту;
- осмотр врача-терапевта.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.