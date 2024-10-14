В Кашире можно сделать прививку от гриппа в передвижном медицинском комплексе

В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Жители отдаленных сельских местностей также могут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сделать прививку можно:

15 октября с 10:00 до 12:00, д. Острога, ул. Луговая, д. 8;

16 октября с 9:00 до 12:00, д. Кокино, ул. Новая, д. 22;

17 октября с 10:00 до 12:00, д. Тарасово, ул. Дубки, д. 2;

18 октября с 15:00 до 18:00, Кашира-2, ул. Садовая, д. 32, рядом с ТЦ «Звезда».

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

опрос (анкетирование);

антропометрию;

измерение артериального давления;

клинический анализ крови;

определение уровня холестерина и глюкозы;

электрокардиографию — по возрасту;

осмотр врача-терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.