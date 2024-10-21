В Кашире более 80 женщин проверили свое здоровье в ходе акции «Розовая ленточка»

В городском округе Кашира состоялась Всероссийская акция «Розовая ленточка», направленная на профилактику и раннее выявление рака молочной железы. 86 женщин приняли участие в выездном профилактическом осмотре, организованном врачами Каширской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году обследования проводились в здании администрации городского округа.

Врачи провели ультразвуковое исследование молочных желез и забор крови на анализы на онкомаркер СА 15-3. Заключение по результатам УЗИ пациентки получили сразу же, а результаты анализов крови будут известны на следующей неделе — их можно будет обсудить с лечащим врачом.

«Важно не упускать время. Чем раньше выявляется заболевание, тем больше шансов на успешное лечение. Мы рады, что акция «Розовая ленточка» позволила многим женщинам пройти обследование на работе. Однако хочу подчеркнуть, что подобные обследования доступны и в рамках диспансеризации в поликлинике и в женской консультации — не стоит ждать акций, чтобы позаботиться о своем здоровье», — отметил заведующий женской консультацией Алексей Бунаков.

Акция была направлена на раннее выявление заболеваний молочной железы, которое остается важным этапом в профилактике и лечении рака. Женщины Каширы также могут пройти аналогичное обследование в рамках диспансеризации в своей поликлинике и женской консультации.

Регулярный осмотр помогает выявить проблемы на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Всем участницам акции вручили «Розовую ленточку», как символ борьбы с раком груди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.