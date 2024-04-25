В южных регионах России возможно появление «собственной» малярии

С течением времени возможно появление «собственной», не «привозной» малярии в южных регионах России, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«В настоящий момент такой угрозы не прогнозируется, однако с течением времени на фоне резкого изменения климата и потепления возможно появление „собственной“, не „привозной“ малярии в южных регионах России, в первую очередь это Краснодарский край и Дагестан», — сказал Неронов.

По его словам, находясь на территории России, беспокоиться не стоит, но и нельзя терять бдительность и забывать о такой болезни как «малярия», особенно это важно помнить если человек посещает тропические страны.

«На территории России практически во всех регионах, за исключением Заполярья, встречаются комары рода Анофелес, которые могут быть потенциальными переносчиками малярии, однако непродолжительный теплый период, и отсутствие источника болезни делает укус этого комара безопасным», — рассказал инфекционист.

По мнению эксперта, важно понимать — чтобы комар переносил плазмодия, он должен его от кого-то получить, то есть «испить крови» больного человека, если комар не имеет малярии в своем организме, то и укус его безопасен.

«Около 90% всех случаев заболевания малярий приходится на Африку. Заболеваемость данной болезнью высока и последние годы отмечается увеличение числа заболевших в годовом исчислении около 250 млн случаев, из числа заболевших более 1 млн случаев заканчиваются летальным исходом», — заключил врач.

Каждый год 25 апреля отмечается Всемирный день борьбы с малярией. Памятный день учредили в ВОЗ в 2007 году. Цель этой даты — напомнить, что малярию можно вылечить, а также разъяснить важность профилактических мероприятий для борьбы с заболеванием.