В Израиле раввин отсосал кровь из пениса младенца, а тот заразился герпесом

Раввин отсосал кровь из ранки на детородном органе младенца после ритуального обрезания в Израиле. Затем у малыша нашли герпес, он оказался в реанимации, сообщает Jerusalem Post .

После случившегося ребенка увезли в медицинский центр Вольфсона в городе Холон. У него обнаружили тяжелую герпетическую инфекцию.

Ребенку было всего две недели. После ритуального обрезания раввин решил сделать «Мецица бэ-пе». В рамках этого ритуала ртом отсасывается кровь из раны малыша.

Затем докторам стало известно, что вирус герпеса дошел до спинномозговой жидкости. Доктора в настоящее время пытаются спасти младенца.

