В Истре прооперировали мужчину с металлической проволокой в глазу

В офтальмологическое отделение Истринской больницы поступил 38-летний мужчина с нестерпимой болью в глазу, сильным слезотечением и потерей зрения из-за проволоки в передней камере правого глаза. Травма была получена им во время установки пластиковых окон: кусок проволоки отлетел и угодил мужчине прямо в правый глаз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Врачи оказали неотложную офтальмологическую помощь и приняли решение о проведении операции.

«Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью, на роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью. Далее пациенту назначили консервативное лечение», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Зрение полностью восстановилось и он может вернуться к своей привычной жизни и работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.