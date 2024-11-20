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В Истре можно бесплатно проверить зрение детям 22 ноября

22 ноября с 10:30 до 16:00 всех желающих приглашают бесплатно проверить свое зрение по полису ОМС. Прием проведут детские врачи-офтальмологи, сообщат пресс-служба администрации горокруга Истра.

В этот день можно пройти диагностику зрения и получить консультацию окулиста клиники «Ясный Взор».

Место проведения диагностики: г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 53. Вход в цокольный этаж первого подъезда за магазином «Пятерочка», где салон красоты.

При себе нужно иметь ксерокопии следующих документов:

паспорт родителя;

свидетельство о рождении или паспорт по достижении 14 лет;

полис ОМС РФ все регионы, кроме Москвы (если полис московский, обязательно должно быть направление от педиатра или офтальмолога по форме 057).

Телефон для уточнения информации: +7 (926) 311-41-20 (ежедневно с 9:00 до 21:00).

Также будет возможность получить справки к школе, секциям, заполнить обходные листы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.