В хирургическом корпусе больницы Можайска снесли все внутренние конструкции

Ход капитального ремонта будущего хирургического корпуса проверил глава Можайского округа Денис Мордвинцев . Представители подрядной организации доложили о проделанных работах и переходу на новый этап строительства. В настоящее время в здании демонтированы все внутренние конструкции: стены, стяжки пола, идет укрепление фундамента, сообщает пресс-служба администрации округа.

После окончания ремонта к концу 2026 года в корпус переедут хирургическое, травматологическое, гинекологическое и реанимационное отделения больницы. Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин уточнил, что на первом этаже будет размещено приемное отделение хирургического профиля с удобным заездом для машин скорой помощи. Диагностика заболеваний будет осуществляться с помощью рентгенологического оборудования и аппарата МРТ.

Также глава оценил качество проводимого ремонта в неврологическом и детском инфекционном отделениях. Все двери были заменены на пластиковые, в процедурных кабинетах обновлена керамическая плитка на полу и стенах. Контроль за работами осуществляется главным врачом медучреждения.

В поликлинике глава округа обсудил с пациентами удовлетворенность оказанием медицинских услуг. Обращения жителей взяты в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.