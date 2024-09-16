В хирургическом корпусе больницы Домодедова проведут реконструкцию

Хирургический корпус Домодедовской больницы будет полностью реконструирован. Здесь создадут максимально комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас здесь устанавливают оконные рамы, усиливают проемы, пробивают отверстия под инженерные коммуникации, ведут устройство монолитных участков подвала и его гидроизоляции.

«Хирургический корпус, рассчитанный на 100 койко-мест, будет полностью обновлен. Это коснется и фасада, и кровли, и инженерных коммуникаций. Заменят мебель и медицинское оборудование. После масштабного капитального ремонта хирургическое отделение будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам», — рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

После реконструкции в хирургическом корпусе разместятся новое реанимационное отделение, хирургический блок с тремя операционными. Ремонт планируется завершить в 2025 году.

Капитальный ремонт хирургического отделения на улице Пирогова, 9, ведется в рамках областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.