В Химках стартовал «Марафон здоровья» для медработников

Профсоюз Химкинской клинической больницы запустил «Марафон здоровья» для сотрудников. Ведущие врачи ежедневно будут делиться советами по ведению здорового образа жизни, а также рекомендациями по комфортному, удобному и плавному переходу на него. К мероприятию также присоединился депутат Мособлдумы, главный врач медучреждения Владислав Мирзонов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В течение ближайших семи недель наши коллеги помогут применить на практике свои знания. После чего все участники смогут внедрить их уже среди знакомых и семьи», — прокомментировал Владислав Мирзонов.

Марафон продлится до 8 марта. Во время «Марафона здоровья» каждый сможет узнать, почему важно завтракать, что делать при бессоннице и как одеться на прогулку, когда лучше заниматься спортом, как справиться со стрессом и многое другое.

«Марафон дает возможность начать заботиться о себе, но не в одиночку, а вместе с единомышленниками. Мы ставим две основные задачи: оздоровить сотрудников и дать им знания, чтобы они, уже в свою очередь, помогали своим пациентам», — рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

Владислав Мирзонов также напомнил, регулярные профилактические мероприятия, проводимые в городских поликлиниках, способствуют улучшению качества жизни горожан, повышению уровня их здоровья и профилактике распространения заболеваний.

В городском округе Химки за прошлый год диспансеризацию прошли более 100 тысяч жителей. Любой желающий может обратиться в одну из поликлиник: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и пройти обследование. Записаться можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.