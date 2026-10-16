В Химках проведут Единый день здоровья во взрослых поликлиниках

Единый день здоровья пройдет 17 октября во всех взрослых поликлиниках Химок. Прием продлится с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова отметила, что диспансеризация в выходной требует минимум времени и позволяет не отпрашиваться с работы.

Набор обследований зависит от возраста и показаний. В базовый перечень входят флюорография, маммография для женщин и анализ кала на скрытую кровь. Эти исследования помогают выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Диспансеризация также позволяет обнаружить сердечно-сосудистые и другие опасные заболевания до появления симптомов и вовремя начать терапию.

Для сдачи крови рекомендуется прийти натощак, лучше с 9:00 до 11:00. Необходимо взять паспорт и полис ОМС. По итогам обследований терапевт оценит результаты и при необходимости направит пациента на дополнительную диагностику.

Записаться на Единый день здоровья можно по номеру 122, на портале «Здоровье», в приложении MAX или через инфоматы.

Бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры также проводят в рабочие дни в поликлиниках по месту прикрепления. Запись доступна на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Гражданам от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года, а тем, кто старше 40 лет, — ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.