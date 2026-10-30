В Химках проведут бесплатный онкоскрининг для взрослых жителей

Центр амбулаторной онкопомощи в Химках 31 октября проведет день открытых дверей для жителей старше 18 лет. Участники смогут бесплатно пройти комплексное обследование и получить консультацию онколога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День здоровья пройдет с 9:00 до 14:00 в поликлинике № 2 по адресу: ул. Лавочкина, 22. Мероприятие направлено на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение доступности медицинской помощи. Все обследования организуют бесплатно в одном месте.

В программу входят консультация врача-онколога, диагностика новообразований кожи, скрининг заболеваний органов дыхания и пищеварительной системы. Женщинам до 39 лет включительно предложат УЗИ молочных желез, от 40 лет — маммографию. Также предусмотрено цитологическое исследование. Мужчинам будет доступен ПСА-тест для оценки рисков заболеваний предстательной железы.

Ранняя диагностика помогает своевременно выявить отклонения и принять необходимые меры. Результаты анализов и заключения специалистов автоматически разместят в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Для обследования необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рекомендуется также взять результаты ранее проведенных исследований: они помогут врачам оценить динамику состояния здоровья и получить полную клиническую картину.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.