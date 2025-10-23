В Химках пройдет День здоровья

В субботу, 25 октября, жители Химок смогут пройти бесплатное обследование на выявление онкологических заболеваний. Комплексное обследование доступно для всех желающих в возрасте от 18 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Женщины смогут получить консультацию врача-онколога, пройти маммографию или УЗИ молочных желез.

Мужчины сдать ПСА-тест. Также желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.

«Здоровье — это самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем нужно постоянно. Ранняя диагностика заболеваний играет ключевую роль в успешном лечении. Поэтому я призываю всех жителей Химок воспользоваться этой возможностью и пройти бесплатное обследование. Помните, профилактика — лучшее лечение!» — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Прием пройдет в поликлинике № 2 с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 22, кабинет 216.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.