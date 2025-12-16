В Химках пройдет бесплатный онкоскрининг

В эту субботу, 20 декабря, в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет день открытых дверей. Жители Химок смогут пройти комплексное обследование на раннее выявление онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Многие заболевания на ранних этапах протекают без выраженных симптомов, и человек может долго не ощущать изменений в самочувствии. Скрининговые обследования позволяют выявить такие состояния и определить, требуется ли дальнейшее обследование или наблюдение. Формат открытого приема дает возможность получить медицинскую оценку без лишних организационных сложностей и вовремя сориентироваться по дальнейшим шагам», — подчеркнул главный врач Химкинской областной больницы, депутат Мособлдумы Владислав Миронов.

Получить консультацию и пройти бесплатную диагностику могут все желающие возрастом от 18 лет. В этот день будет доступна диагностика новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Женщины смогут получить консультацию врача-онколога, пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам будет доступен ПСА-тест для определения рисков развития рака предстательной железы.

Жителей ждут 20 декабря с 9:00 до 14:00 по адресам: ул. Лавочкина, д. 22, поликлиника № 2 (тел. (+79-91) 2-95–63–15) и улица Панфилова, д. 21/2, (тел. (+74-95) 2-12–10–72).

С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и при наличии результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.