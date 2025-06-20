В Химках пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке»

Жители Химок смогут бесплатно пройти комплексный осмотр на территории выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого. Диспансеризация будет проходить каждое воскресенье с 9 до 13 часов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе осмотра в зависимости от возраста будут проведены общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрия, антропометрия и анкетирование, а также врачи определят сердечно-сосудистые риски, запишут электрокардиограмму, измерят артериальное и внутриглазное давление. При необходимости пациентов могут направить в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Предварительной регистрации и личного посещения поликлиники не требуется. Результаты обследования жители могут получить в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».

Проверка здоровья – это необходимость в любом возрасте. Комплекс профилактических медицинских обследований может выявить хронические заболевания и факторы риска их развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.