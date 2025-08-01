В Химках пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке»

Профилактические осмотры проведут сотрудники Химкинской клинической больницы. Жители смогут пройти полный чек-ап организма и получить подробную информацию о состоянии своего здоровья.

В зависимости от возраста химчанам проведут общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию, а также определят сердечно-сосудистые риски, запишут электрокардиограмму, измерят артериальное и внутриглазное давление. При необходимости специалисты выдадут направления на прохождение более углубленного обследования.

До конца лета врачи будут принимать жителей в «Артишоке» каждое воскресенье с 9:00 до 13:00. Предварительная регистрация не требуется. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Результаты обследования появятся в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.