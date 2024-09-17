В Химках появится завод по производству фармацевтических субстанций

При сопровождении центра содействия строительству производитель инновационных лекарственных препаратов расширяет свои производственные мощности за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс будет включать производство активных фармацевтических субстанций, складские помещения, а также цех по разработке полупродуктов для АФС. Новая производственная линия «АФС-Технологии» увеличит мощности застройщика — ГК «ХимРар» более, чем в пять раз. Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.

Проект реализуется при поддержке фонда развития промышленности, министерства промышленности и торговли РФ, а также правительства Московской области. Разрешение на строительство объекта выдано Главгосстройнадзором Московской области.

Производственный комплекс будет расположен в городском округе Химки на территории центра высоких технологий «ХимРар», который уже выполняет полный цикл исследований, разработки и производства как импортозамещающих, так и инновационных лекарств нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа, коронавируса и т. д.

Планируется, что на новом производственном участке будут производиться субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств, в том числе возникших после перенесенной коронавирусной инфекции.

Строительство планируется полностью закончить к концу 2024 года, полный запуск производства намечен в I–II квартале 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.