В Химках обсудили развитие здравоохранения и поддержку медиков

Круглый стол по вопросам здравоохранения прошел 1 июня в Химках. Депутаты Госдумы и Мособлдумы вместе с коллективом родильного дома обсудили развитие отрасли и меры поддержки медицинских работников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие депутат Государственной думы Денис Кравченко и депутат Московской областной думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов. С медиками родильного дома они обсудили развитие системы здравоохранения и кадровую политику.

За последние годы в Подмосковье расширили возможности оказания медицинской помощи. Медработникам предоставляют компенсации за аренду жилья, действует программа социальной ипотеки и льготного предоставления земельных участков.

«Сегодня важно не только строить и модернизировать медицинские учреждения, но и создавать условия для специалистов. Поддержка медиков, обновление оборудования и развитие инфраструктуры позволяют повышать качество медицинской помощи и делать ее более доступной для жителей», — отметил Владислав Мирзонов.

Отдельно участники встречи собрали предложения для подготовки новой редакции Народной программы партии «Единая Россия».

«Мы не просто фиксируем просьбы, а берем на себя ответственность за их реализацию. Уверен, что совместными усилиями власти, партии и медицинского сообщества мы сможем решить поставленные задачи», — подчеркнул Денис Кравченко.

В завершение стороны обсудили направления дальнейшего совершенствования системы здравоохранения и вопросы, требующие дополнительного внимания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.