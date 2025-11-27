В Химках обсудили доступность медицинской помощи в Подмосковье

Главный врач «Химкинской клинической больницы», депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, вместе с коллегами провел экскурсию по обновленному корпусу поликлиники. Капитальный ремонт здесь завершили в 2022 году: установили новую мебель и оборудование, включая компьютерный томограф, рентген, флюорограф и маммограф. Здесь работает 21 терапевт и 39 узкопрофильных специалистов — хирурги, неврологи, офтальмологи, эндокринологи и другие. Также функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи и кабинет телемедицины.



На заседании Комитета обсудили цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Также говорили о реализации программы «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в части здравоохранения.



В этом году вместе с Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым мы открыли Химкинский роддом после капитального ремонта. Теперь это современное и уютное учреждение с новейшим оборудованием. За два месяца работы в обновленном роддоме на свет появились более 180 детей.



В ближайшее время начнется капитальный ремонт хирургического корпуса на Куркинском шоссе.



К поликлиникам округа прикреплено более 260 тысяч человек, из них 54 тысячи — дети. Медицинскую помощь жителям Химок оказывают почти более 1,5 тысячи врачей и специалистов среднего звена. В этом году на работу приняли более 225 медицинских работников.

