В Химках обсудили доступность медицинской помощи в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
В поликлинике № 2 «Химкинской клинической больницы» прошло выездное заседание Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы. Вместе с председателем Комитета, депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, его заместителем, депутатом Мособлдумы Владимиром Вшивцевым, руководителями и специалистами профильных учреждений Московской области обсудили доступность первичной медицинской помощи в Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Главный врач «Химкинской клинической больницы», депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, вместе с коллегами провел экскурсию по обновленному корпусу поликлиники. Капитальный ремонт здесь завершили в 2022 году: установили новую мебель и оборудование, включая компьютерный томограф, рентген, флюорограф и маммограф. Здесь работает 21 терапевт и 39 узкопрофильных специалистов — хирурги, неврологи, офтальмологи, эндокринологи и другие. Также функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи и кабинет телемедицины.
На заседании Комитета обсудили цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение. Также говорили о реализации программы «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в части здравоохранения.
В этом году вместе с Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым мы открыли Химкинский роддом после капитального ремонта. Теперь это современное и уютное учреждение с новейшим оборудованием. За два месяца работы в обновленном роддоме на свет появились более 180 детей.
В ближайшее время начнется капитальный ремонт хирургического корпуса на Куркинском шоссе.
К поликлиникам округа прикреплено более 260 тысяч человек, из них 54 тысячи — дети. Медицинскую помощь жителям Химок оказывают почти более 1,5 тысячи врачей и специалистов среднего звена. В этом году на работу приняли более 225 медицинских работников.
