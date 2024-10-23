В Химках долголетам провели вакцинацию от сезонных заболеваний

Вакцинация — единственный надежный способ защиты от инфекции. Жители городского округа Химки могут обезопасить себя и сделать прививку в местном отделении клуба «Активное долголетие». Еженедельно здесь вакцинируют от 15 до 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Осенний период является самым активным, когда формируется иммунитет на основе прививок. Это помогает избежать повышения заболеваемости и осложнений после инфекционных заболеваний», — рассказала заведующая поликлиникой № 3 Химкинской клинической больницы Тамара Ермоченко.

В клубе «Активное долголетие» вакцинация проходит каждый четверг с 11:00 до 14:00. В наличии у врачей — вакцины от пневмококка и три вида вакцин от гриппа. Предварительная запись не требуется, достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Перед процедурой врач проведет осмотр и уточнит, имеются ли противопоказания к прививке.

Кроме того, вакцинироваться можно в любой поликлинике городского округа или в мобильном пункте в торговом центре «МЕГА».

С начала осени в Химках вакцинировалось более 60 тыс. жителей, из них свыше 17 тыс. — дети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.