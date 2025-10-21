В Химках более 800 пациентов получили помощь в стационарах кратковременного пребывания

На базе Химкинской клинической больницы работает стационар кратковременного пребывания. С начала года лечение получили уже более 800 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стационары кратковременного пребывания предназначены для пациентов, которым не требуется длительная госпитализация. Медицинская помощь в таких стационарах оказывается как взрослым, так и детям по различным профилям. Наиболее востребованными направлениями являются хирургия, урология, травматология, гинекология и офтальмология.

«Этот формат стационара позволяет пациентам получать эффективную помощь без задержек и лишнего пребывания в больнице, что облегчает процесс выздоровления и возвращения к обычной жизни», — сказала депутат, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

По словам главного врача Химкинской клинической больницы Владислава Мирзонова, помощь в таком стационаре оказывают за короткий срок. Сначала пациента ждет оформление истории болезни и сбор анамнеза в ходе беседы с лечащим врачом. Но основное о заболевании доктор уже знает из электронной медкарты, заведенной в поликлинике.

Тратить время на сдачу анализов тоже не нужно — они сдаются в поликлинике по месту жительства, где и выдают направление на операцию. Все оперативные вмешательства выполняются с помощью малоинвазивных методов, что не требует длительной реабилитации. После операции пациент остается в палате. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии его выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Всего в Московской области около 27 тысяч пациентов получили медпомощь в стационарах кратковременного пребывания, которые открылись в регионе в этом году. Они работают на базе 55 медицинских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.