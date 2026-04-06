В Химках 6 апреля провели «Час здравоохранения»

Тематический Час здравоохранения прошел 6 апреля в Химках. В рабочем совещании приняли участие глава городского округа Инна Федотова и главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Час здравоохранения направлен на обсуждение текущей работы медицинских организаций на территории округа. Участники совещания сосредоточились на вопросах, связанных с функционированием системы здравоохранения в Химках и организацией медицинской помощи жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.