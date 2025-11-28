В Химках 29 ноября пройдет бесплатный онкоскрининг

В Химках 29 ноября пройдет бесплатный онкологический скрининг. Процедура позволит убедиться в отсутствии заболеваний или выявить их на ранней стадии, чтобы вовремя приступить к лечению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Процедуру можно пройти в поликлинике № 2 на улице Лавочкина, дом 22. Прием будет длиться с 9:00 до 14:00.

Что можно обследовать

Новообразования кожи.

Органы дыхания.

Желудочно-кишечный тракт.

Маммография, УЗИ молочных желез и мазок на онкоцитологию — для женщин.

Анализ ПСА — для мужчин (специальный анализ крови, который помогает оценить риски развития рака предстательной железы).

«Доступность ранней диагностики — один из важнейших приоритетов современной медицины. Проведение бесплатного онкоскрининга в Химках демонстрирует нашу общую заботу о здоровье граждан. Это шаг к тому, чтобы каждый житель мог вовремя получить качественную медицинскую помощь», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.

Для посещения центра амбулаторной онкологической помощи при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Результаты предыдущих обследований при наличии.

Главная задача — выявить злокачественное образование на ранней стадии и сделать так, чтобы пациент смог получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства. Важная роль в выполнении этой задачи отводится центрам амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Такие центры оснащаются по первому слову науки и техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медобслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.