В Химках 23 января проведут донорскую акцию «За жизнь»

В Химках проведут донорскую акцию «За жизнь», она пройдет 23 января. Доноров ждут в многофункциональном социальном комплексе «Восход» по адресу: улица Ленинградская, 18А с 9:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сдать кровь может каждый совершеннолетний гражданин, независимо от группы и резус-фактора. Желающим предоставляют денежную компенсацию, а также питательный завтрак.

«Быть донором крови — очень благое дело. Это не затрачивает много времени, но это может помочь человеку пойти на поправку», — поделилась депутат Надежда Смирнова.

Муниципальный депутат Артур Каримов напомнил, что донорская кровь нужна также для раненых, находящихся на лечении в госпитале «НМИЦ ВМТ им. Вишневского».

Также донорская кровь может потребоваться любому человеку. При тяжелых травмах, операциях, сильных кровотечениях, гематологических и онкологических заболеваниях кровь и ее компоненты жизненно необходимы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.