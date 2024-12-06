«В грудном молоке содержится»: эксперт опровергла слухи о вреде глутамата натрия

По ее словам, исследования не подтверждают наличие связи между умеренным употреблением глутамата и возникновением заболеваний. Это объясняет, почему данный ингредиент разрешен к использованию Всемирной организацией здравоохранения. В России глутамат также считается безопасным: согласно техническому регламенту Таможенного союза 029/2012, он включен в список разрешенных пищевых добавок.

В тех продуктах, где допускается добавление глутамата, его содержание может достигать 10 граммов на килограмм (или 1%). Существуют также специи и приправы, где использование глутамата не ограничено. Нгуен Хай Иен подчеркнула, что, если производитель соблюдает все нормы, то продукт с добавлением глутамата не представляет опасности благодаря его минимальной концентрации.

«Наиболее значительным открытием в объяснении человеческого интереса к умами является то, что в грудном молоке содержится большое количество глутамата (примерно в 6–9 раз больше, чем в коровьем)», — отметила эксперт.

У новорожденных примитивные вкусовые рецепторы, и предполагается, что материнское молоко предоставляет лишь два основных вкуса: сладкий, который возникает из-за лактозы, и умами, обусловленный глутаматом. Таким образом глутамат присутствует в нашей жизни с самых первых дней, добавила Нгуен Хай Иен.

Глутамат натрия — это натриевая соль глутаминовой кислоты, одной из 20 аминокислот, необходимых для формирования белков. Этот усилитель вкуса был открыт более ста лет назад в Японии и отвечает за «умами» — пятый вкус, наряду с горьким, сладким, соленым и кислым. Глутамат натрия встречается и в натуральных продуктах, таких как рыба, овощи и грибы, а в Азии бульон из водорослей, содержащий добавку, — традиционное блюдо. Промышленно производимый глутамат аналогичен натуральному, поскольку оба получают по схожей технологии ферментации, заключила специалист.