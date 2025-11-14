Базовую ставку зарплат медиков предложили установить в размере 3 МРОТ

сегодня в 06:13

Фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила законопроект, гарантирующий медицинским работникам базовую ставку заработной платы в размере не менее трех МРОТ, установленных в регионе их работы, сообщает РИА Новости .

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 350 Трудового кодекса РФ и направлена на «восстановление социальной справедливости и повышение престижа профессии врача».

Как подчеркнул лидер коммунистов, в условиях специальной военной операции и возросшей нагрузки на систему здравоохранения необходимо обеспечить медикам достойную оплату труда для сохранения кадрового потенциала отрасли.

Законопроект уже поступил в Государственную думу и будет рассмотрен в установленном порядке.

