В городском парке Раменского можно проверить здоровье 21 сентября

Выездная бригада врачей-специалистов Раменской больницы проведет диспансеризацию жителей округа 21 сентября с 10:00 до 15:00 в Раменском городском парке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот период времени жители смогут пройти все необходимые обследования, которые входят в состав первого этапа диспансеризации. Если после проведения диагностики у врача возникнут вопросы, пациент будет направлен на второй этап в медицинское учреждение, расположенное по месту прикрепления.

Проверить свое здоровье на свежем воздухе жителям Раменского городского округа можно по субботам с 10:00 до 15:00 в городском парке возле касс стадиона «Леон Арена».

Кроме того, взрослым можно пройти вакцинацию от гриппа без предварительной записи. Главное — иметь при себе паспорт и полис ОМС Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.