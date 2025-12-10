«В горящую избу войдет»: как гормоны делают женщин сильными

Врач-эндокринолог Ирина Влахова заявила, что работа женских гормонов позволяет представительницам слабого пола зачастую быть более выносливыми и терпеливыми, чем мужчины, и в целом ее диапазон значительно шире и разнообразнее, сообщает «Крымская газета» .

«Под нагрузками уровень эстрогена растет, он усиливает выносливость и помогает организму дольше оставаться в рабочем режиме. Во время длительных физических нагрузок уровень эстрогена остается повышенным порой до шести часов после завершения тренировки — именно он отвечает за выносливость. Еще один естественный антистресс — это окситоцин», — сказала доктор.

По ее словам, и на уровень восприятия боли, и на непосредственно физическую выносливость женщины значительное влияние оказывают фазы менструального цикла: их стоит учитывать при планировании активности, например, тренировок в зале.

Нельзя пытаться «взломать» гормональную систему: это очень опасно и бессмысленно. Комбинации БАДов, стимуляторов и прочих таблеток редко дают ожидаемый результат, но могут навредить организму, заключила эксперт.

