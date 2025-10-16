В глаза песка насыпали: что такое компьютерный зрительный синдром

В офтальмологии недавно появился новый термин — «компьютерный зрительный синдром (КЗС)». Он образовывается из-за использования цифровых экранов, которые есть у смартфонов, компьютеров и планшетов. Чаще всего встречается у студентов и сотрудников офисов, рассказала « Вечерней Москве » офтальмолог Екатерина Касаткина.

Синдромы КЗС — сухость, покраснения, раздражение, слезотечение, усталость глаз. Также возможно появление напряжения мышц, нечеткости зрения. Еще КЗС напоминает ощущение, будто бы в глаза «насыпали песка». Могут появляться проблемы с кожей, эндокринными органами, суставами и тому подобным.

Чтобы правильно диагностировать проблему, необходимо обращать внимание на иные симптомы. Среди них головная боль, неприятные ощущения в шее и спине. Например, человека может начать «клинить к концу дня».

КЗС провоцирует продолжительная работа с экраном — не менее четырех часов в сутки. Также синдром возникает, поскольку человек сидит в неправильной позе, работает при плохом освещении.

Чтобы избежать КЗС, во время работы за компьютером нужно применять правило «20-20-20». Каждые 20 минут переводить взгляд на 20 секунд на объект в шести метрах. Также важно следить за освещением. В комнате должно быть светло. Желательно пользоваться увлажняющими каплями.

