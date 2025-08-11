сегодня в 17:38

В ГКБ №1 им Пирогова в Москве заработал обновленный ревматологический центр

В ГКБ №1 имени Н. И. Пирогова в Москве открыли обновленный Межокружной ревматологический центр. Он находится в реконструированном корпусе №12, который возвели в 1924 году, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Площадь здания увеличилась в два с половиной раза. Исторические стены находятся по соседству с новейшими технологиями.

В Межокружном ревматологическом центре людям будут предоставлять полный комплекс специализированной медпомощи в одном месте. Была сформирована современная инфраструктура: 30 коек стационара, кабинеты генно-инженерной биологической терапии, консультативно-диагностическое отделение.

Поставили примерно 90 единиц техники и мебели. Среди них рентгенодиагностический аппарат и денситометр. Сформирована комфортная и безбарьерная среда для пациентов.

Центр будет одним из важных звеньев нового стандарта оказания медпомощи при ревматологических заболеваниях. Доктора наблюдают за пациентами на протяжении длительного времени — с момента постановки диагноза до динамического наблюдения.

Также межокружные ревматологические центры действуют на основе МКНИЦ Больницы 52 и МКНЦ имени А. С. Логинова. К медицинским учреждения прикреплено более 57,5 тыс. пациентов.