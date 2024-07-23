В филиале «Юбилейный» Королевской больницы провели первую процедуру гемодиализа

Процедура гемодиализа (заместительная почечная терапия) для пациента с повреждением почек была проведена в отделении реанимации филиала. Новый вид медицинской помощи стал возможен благодаря поступившему современному оборудованию, теперь процедуру можно проводить круглосуточно и в продленном режиме.

Напомним, новое отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в стационаре филиала «Юбилейный» Королевской больницы в конце прошлого года.

Это первое реанимационное отделение в микрорайоне, в нем располагается шесть коек и инфекционный бокс, отделение полностью оснащено современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозным и кислородными аппаратами.

Здесь работают круглосуточные отделения разного профиля, в том числе гемодиализа, оказывается необходимая помощь пациентам с патологией почек, с проблемами эндокринного профиля, пациентам отделения реабилитации после инсультов или инфарктов, которые нуждаются в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях.

Кроме того, благодаря запуску ОРИТ, в филиале появилась возможность проводить новые операции под наркозом в отделениях офтальмологии и оториноларингологии, расширить перечень диагностических услуг эндоскопического кабинета, а также развивать оказание стоматологической помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.