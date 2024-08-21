В филиалах Раменской больницы 7 и 21 сентября пройдут единые дни диспансеризации

Очередные единые дни диспансеризации в подразделениях Раменской больницы пройдут 7, 21 сентября и 12 октября. Обследование на первом этапе позволяет понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Важность ежегодного прохождения медицинского осмотра лицам старше 18 лет отмечает главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

«Диспансеризация позволяет своевременно выявлять и предупредить различные заболевания, а также контролировать состояние здоровья населения», — уточнил Маркитан.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

Для женщин и мужчин разных возрастных категорий определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а далее — ежегодно.

Для прохождения диспансеризации нужно прийти в поликлинику по месту жительства утром, в часы работы вашего подразделения больницы, натощак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.