В филиалах кождиспансера Подмосковья есть новейшие аппараты для диагностики рака

В филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера имеются инновационные аппараты для видеодерматоскопии — FotoFinder (ФотоФайндер). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Аппарат делает снимки всей поверхности кожи и составляет «карту родинок». Затем ее анализирует искусственный интеллект, и данные сохраняются в базе данных. В будущем исследование можно повторить и оценить состояние кожи в динамике, сравнив исследования, выполненные в разные временные периоды. Заключение по результатам исследования с фотофиксацией новообразования кожи может быть записано на съемный носитель (карту памяти), либо отправлено по электронной почте пациенту.

«Система ФотоФайндер позволяет обнаруживать опасные изменения на коже на ранних стадиях, тем самым сохраняя здоровье, а порой — и жизнь!», — объясняет главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Пройти обследование с использованием самого современного оборудования, которое используется для диагностики новообразований кожи во всех ведущих клиниках мира, можно в Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Для этого необходимо записаться на прием к врачу-дерматовенерологу через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.