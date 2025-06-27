В ФАПах и амбулаториях Шаховского округа заработала "онлайн аптека"

Благодаря плодотворному взаимодействию Шаховской центральной больницы (ЦРБ) с Мособлмедсервисом, жители отдаленных населенных пунктов Шаховского муниципального округа получили возможность приобретать необходимые медикаменты непосредственно в своих ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах) и амбулаториях.

Как сообщил главный врач Шаховской ЦРБ Алексей Дегтярёв, уже более месяца успешно функционирует система поставки медикаментов в ФАПы, расположенные в селах Дору, Дубранивке, Ивашково, а также во врачебную амбулаторию села Раменье. Фактически, это "онлайн аптека", позволяющая жителям заказывать широкий спектр препаратов, не выезжая за пределы своих населенных пунктов.

Заказ медикаментов можно оформить удобным для себя способом: на сайте организации, через специальный чат-бот в телеграм-канале или по телефону. Доставка лекарств осуществляется в ФАПы и амбулатории в определенные дни.

"Таким образом, у нас есть возможность предоставить людям широкий ассортимент препаратов по низким ценам. Жителям не нужно никуда выезжать за лекарствами. В каждом ФАПе, куда привозят лекарства, есть вся необходимая информация. Также данные о работе этой системы доступны в социальных сетях больницы", - подчеркнул Алексей Дегтярев.

Важно отметить, что доставка лекарств осуществляется именно в медицинские учреждения. Это сделано для того, чтобы жители могли получить квалифицированную консультацию фельдшера по подбору медикаментов, смене или коррекции дозировки принимаемых препаратов. В случае необходимости, фельдшер поможет пациенту оформить заказ нужных лекарств.

Внедрение этой системы – значимый шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Шаховского округа. Она позволяет экономить время и деньги, а также обеспечивает возможность получения необходимых лекарств под контролем медицинского работника. Администрация Шаховского муниципального округа высоко оценивает данную инициативу и планирует и в дальнейшем поддерживать подобные проекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.