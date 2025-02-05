В эту субботу жители Щелкова смогут бесплатно пройти онкологический скрининг

4-го февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В этот день заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи ОП им. М. В. Гольца в г. Фрязино врач-онколог Александра Харченко рассказала про организацию онкологической помощи пациентам Щелковской больницы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Центре установлено новейшее оборудование, в том числе аппарат Fotofinder, который позволяет диагностировать мельчайшие изменения в структуре кожных покровов, а также на раннем этапе заподозрить меланому и другие злокачественные болезни кожи, что значительно ускоряет процесс диагностики и лечения пациентов.

Также необходимо отдельное внимание уделить вопросу скрининга злокачественных заболеваний женской репродуктивной системы. В условиях ЦАОП любая женщина при наличии показаний может пройти комплексную диагностику, скрининг на рак шейки матки, расширенную кольпоскопию, что позволяет распознать мельчайшие изменения эпителия и своевременно направить человека на диагностику и последующее лечение. «В нашем центре каждому пациенту готовы оказать медицинскую помощь на высшем уровне» — отметила заведующая Центром Александра Харченко.

В настоящее время в Центре амбулаторной онкологической помощи работают 5 врачей-онкологов, благодаря навыкам и опыту которых прием проходит без задержек и с комфортом для пациентов. Специалисты центра уверены, что главное помнить: рак боится смелых.

В эту субботу, 8-го февраля, жители городского округа Щелково смогут быстро и бесплатно провериться на онкологию. В обследование входит первичный осмотр и консультация врача-онколога, а при наличии показаний будут проведены более углубленные обследования.

Скрининг можно будет пройти с 9:00 до 14:00 в Щелковской больнице (г. Фрязино ул. Московская 7, к. 1, 4 этаж, правое крыло, ЦАОП, кабинет 429).

Предварительная запись по телефону: +7 (991) 573-96-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.