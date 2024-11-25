В Клину можно пройти бесплатный онкоскрининг

Специалисты Центров амбулаторной онкологической помощи Московской области в эту субботу, 30 ноября приглашают жителей городского округа Клин на День здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия запланирован осмотр онкологом. Обследования по показаниям:

• Маммография/УЗИ молочных желёз;

• Анализ крови на ПСА;

• Анализ кала на скрытую кровь;

• Диагностика новообразований кожи.

Медосмотр в городском округе Клин пройдет 30 ноября с 9:00 до 14:00 по адресу: г. Высоковск, улица Владыкина дом 13 (4-я поликлиника)

Важно не забыть взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Подробности предстоящего обследования можно узнать на онкологическом портале Московской области по адресу: ( https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/provertes_na_onkologiyu_v_edinii_den_zdorovya )

Телефон контакт-центра онкологического портала Минздрава Московской области: +7 (498) 602-00-30.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.