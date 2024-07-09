В этом году почти 220 жителей Балашихи обратились за медпомощью с жалобами на укусы клещей

С начала года почти 220 жителей Балашихи обратились за медпомощью с жалобами на укусы клещей, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Известно, что в числе пациентов травмпункта, которым понадобилась медицинская помощь для безопасного извлечения паукообразного, 50 детей и подростков.

«В этом году в 8 случаях проведенная экспертиза подтвердила клещевой боррелиоз. Все эти пациенты направлены к врачу-инфекционисту. Исход заболевания можно прогнозировать как благоприятный, если своевременно поставлен диагноз и начато лечение. В большинстве случаев для излечивания достаточно приема антибиотиков, которые назначает врач», — уточнила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Саида Юсуфова.

В этом году первый случай присасывания клеща в Балашихе был зафиксирован первого апреля. Со слов специалистов, паукообразные могут присасываться к самым разным частям тела: животу, паховой области, плечам, волосяной части головы, ушам.

Чтобы защититься от клещей во время прогулки в парке или лесу, нужно помнить о мерах предосторожности: заправлять брюки в носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Рукава кофты должны плотно прилегать к руке, ворот — с плотной застежкой. Волосы лучше убрать под косынку или шапку.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.