В Электростали заработал центр промышленной медицины

На машиностроительном заводе прошла торжественная церемония открытия центра промышленной медицины Центральной медико-санитарной части 21 Федерального медико-биологического агентства России (ЦМСЧ 21). Данный центр создан на базе заводской поликлиники, расположенной на территории предприятия, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.

Финансирование на ремонт и закупку необходимого оборудования в размере свыше 18 миллионов рублей выделило АО «МСЗ». В рамках проекта были проведены работы по ремонту помещений поликлиники, а также приобретено оборудование для профилактических осмотров и программное обеспечение для цифровизации процессов. С методической поддержкой специалистов АО «МСЗ» были организованы потоки пациентов и внедрена удобная система навигации. Прием работников предприятия в центре уже начался.

Центр обслуживает до 250 пациентов в день, при этом весь процесс профилактического осмотра занимает не более одного рабочего дня.

«Развитие заводской системы здравоохранения будет продолжено. Уже сейчас в АО «МСЗ» создана инженерно-врачебная бригада для всестороннего изучения состояния здоровья, причин заболеваемости, улучшений условий труда, разработки профилактических мероприятий», — отметил главный инженер АО «МСЗ» Игорь Петров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.