В Электростали врачи проводят вакцинацию населения от пневмококковой инфекции

В поликлиниках Электростали активно осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции. Значительное число жителей города уже получило прививки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пневмококковая инфекция включает в себя ряд заболеваний, вызванных патогенными стрептококками, которые являются главной причиной бактериальных пневмоний и могут приводить к таким серьезным состояниям, как бактериальный менингит, сепсис, средний отит, синусит и другим.

Наиболее уязвимыми к тяжелому течению инфекции и высокой смертности являются дети младшего возраста и пожилые люди старше 65 лет.

Существуют определенные противопоказания для вакцинации, такие как повышенная чувствительность к компонентам вакцины, наличие симптомов ОРВИ или обострений хронических заболеваний.

Важно следовать рекомендациям медицинских специалистов и заботиться о своем иммунном здоровье. Вакцинация способствует укреплению способности организма противостоять инфекциям, а поддержание сильного иммунитета улучшает защитные функции организма.

За 2024 год было привито против пневмококковой инфекции более 6 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.